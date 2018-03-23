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- Госдолг Украины к ВВП существенно снизился - Минфин
|Госдолг Украины к ВВП существенно снизился - Минфин
|23.03.2018 12:02
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Прямой долг сократился с 69,2% до 61,5% ВВП, а гарантированный - с 11,7% до 10,3% ВВПСоотношение совокупного государственного и гарантированного государством долга к валовому внутреннему продукту за 2017 снизилось с 80,9% до 71,8%.
Фото: newskraine.com.ua
"Первый раз с 2011 года, этот процент уменьшился и стал приближаться к" безопасного "значение в 60%", - сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца на своей странице в Facebook .
Замминистра уточнил, что прямой долг сократился с 69,2% до 61,5% ВВП, а гарантированный - с 11,7% до 10,3% ВВП.
Буца напомнил, что Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины за 2017 с 2,2% до 2,5%, а номинальный ВВП, по данным статистического ведомства, за прошлый год составил 2983000000000 грн, изменение дефлятора - 22%.
"Основная причина - низкий уровень дефицита бюджета и, как следствие, меньшая потребность в заимствованиях", - пояснил замминистра положительную динамику.
Фото: facebook.com/yura.butsa
Он подчеркнул, что существенный рост соотношения долга к ВВП в 2014 году - с 39,9% до 69,4% - произошло в основном благодаря последовательной политике "фанатов гривны по 8", что привело к резкой девальвации, когда валютных резервов не хватило.
"Нынешняя монетарная политика НБУ вместе с нашей политикой по уменьшению валютной компоненты государственного долга минимизирует риски повторения такого сценария в будущем", - считает Буца.
Как сообщалось, общий государственный и гарантированный государством долг Украины в 2017 году в долларовом выражении увеличился на 7,5%, или на 5300000000 долларов - до 76310000000 долларов, а в гривне - на 11%, или на 211, 9 млрд грн, в 2142000000000 грн.