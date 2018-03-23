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Власти Каталонии не смогла назначить нового главу региона
23.03.2018 12:10
Власти Каталонии не смогла назначить нового главу региона
До абсолютного большинства кандидату не хватило четырех голосов
Представитель партии Junts per Catalunya, прежний представитель правительства автономии Жорди турула не смог получить абсолютное большинство голосов в парламенте для избрания новым главой Женералитата.
Власти Каталонии не смогла назначить нового главу региона Фото: apnews.com

Об этом сообщает El Mundo .

За него проголосовали сепаратистские партии Junts per Catalunya и Esquerra de Catalunya. В то же время левая сепаратистская партия CUP не голосовала за кандидатуру турула, что помешало его избранию. До абсолютного большинства ему не хватило четырех голосов.

Жорди турула еще имеет второй шанс быть избранным - через 48 часов парламент Каталонии должен провести второй тур голосования. При обычных обстоятельствах препятствий к избранию турула главой правительства уже не оставалось бы, поскольку во втором туре голосования довольно простого большинства голосов.

Однако в пятницу судья Верховного суда Пабло Льярена может объявить об аресте турула и это помешает ему присутствовать в парламенте Каталонии в субботу, когда должен состояться второй тур голосования.

Если в течение ближайших двух месяцев со дня первого голосования за нового главу правительства каталонский парламент не сможет избрать того, кто возглавит регион, он будет расформирован, а в стране проведут новые парламентские выборы.

Напомним, в начале марта прежний глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что  отказывается участвовать в выборах президента  Женералитата Каталонии, и выдвинул на эту должность задержанного руководителя общественной организации Национальная каталонская ассамблея Жорди Санчеса.

Однако Верховный  суд Испании оставил в тюрьме каталонского лидера Жорди Санчеса , который находится там с октября по обвинению в сепаратизме.

Как известно, парламент Каталонии  проголосовал за объявление независимости  от Испании. Решение поддержали 70 депутатов, против голосовали 10. Оппозиция бойкотировала голосования. В свою очередь Кабинет министров Испании  распустил парламент и правительство Каталонии , назначив внеочередные выборы на 21 декабря.

21 декабря, в испанском регионе Каталония  завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент .

На внеочередных выборах боролись шесть основных политических партий, часть из которых выступает за отделение региона от Испании, другие поддерживают идею сохранения Каталонии в составе страны.

После выборов премьер-министр Испании Мариано Рахой выразил надежду на начало нового этапа в отношениях с Каталонии, который будет основан на диалоге, а не конфронтации.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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