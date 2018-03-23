По сообщению издания Daily Mail, американская актриса Робин Райт вступила в брак еще три месяца назад. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Райт вышла замуж еще зимой 2017 года – СМИ Фото: EPA и 31-летний менеджер модного дома Saint Laurent Климент Жиро поженились еще зимой 2017 года. Об этом инсайдер рассказал изданию Daily Mail.Пара провела скромную церемонию, а после свадьбы отправилаь на озере Тахо.Как рассказал близкий к актрисе человек, Райт влюблена в Жиро и рядом с ним забывает о разнице в возрасте.Райт и Жиро познакомились во время Каннского кинофестиваля весной 2017 года.В 2010 году Райт развелась с актером Шоном Пенном. От этого брака у нее есть двое детей.В 2015 году она разошлась с актером Беном Фостером. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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