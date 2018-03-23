По сообщению издания Daily Mail, американская актриса Робин Райт
вступила в брак еще три месяца назад. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Райт вышла замуж еще зимой 2017 года –
СМИ Фото: EPA и 31-летний менеджер модного дома Saint Laurent
Климент Жиро поженились еще зимой 2017 года. Об этом инсайдер
рассказал изданию Daily Mail.Пара провела скромную церемонию, а
после свадьбы отправилаь на озере Тахо.Как рассказал близкий к
актрисе человек, Райт влюблена в Жиро и рядом с ним забывает о
разнице в возрасте.Райт и Жиро познакомились во время Каннского
кинофестиваля весной 2017 года.В 2010 году Райт развелась с актером
Шоном Пенном. От этого брака у нее есть двое детей.В 2015 году она
разошлась с актером Беном Фостером.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира