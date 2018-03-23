Премьер-министр отметил, что он выступает за равные условия для всех

Об этом он заявил в ходе Часа вопросов к правительству 23 марта, трансляцию вел официальный канал "Рада".

В ответ на вопрос нардепа от "взаимопомощи", председателя подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствование Таможенного кодекса налогового комитета ВР Татьяны Остриков по авто на иностранном регистрации, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что мог бы быстро решить проблему в Кабмине.

"Я знаю, что вы очень тщательно заботитесь этим вопросом в комитете. И мы готовы участвовать, чтобы этот вопрос можно было урегулировать законодательством Украины. Если вы делегируете право правительства урегулировать этот вопрос, я его урегулирую течение одного месяца. Но если речь идет о то, что оно должно быть урегулирован в рамках парламента, то конечно, здесь нужна позиция профильного комитета, в котором вы ведете дискуссию с ассоциацией ", - сказал Гройсман.

Он отметил, что является сторонником равных условий для всех.

"Какие это будут условия - давайте вместе решать в рамках парламента. Мы готовы приобщаться к дискуссии и готовы занимать конструктивную позицию. Если украинский парламент большинством голосов примет решение в способ принятия постановлений Кабмина урегулировать этот вопрос, я это сделаю в течение месяца", - заявил премьер -министр.

Напомним, с имнадцять жителей Перемышля и окрестностей является владельцами 12500 автомобилей , которые ездят по Украине.