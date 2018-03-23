В ближайшие несколько дней в южных и центральных областях Украины могут быть осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщили в Украинском гидрометцентре. В Украине потеплеет Фото: ЕРА "Ночные температуры перейдут на положительные значения, и дневная температура также уже будет в большинстве областей +8…+14° тепла, до +15…+16° тепла к концу недели", – отметили в Гидрометцентре.В ближайшие несколько дней в южных и центральных областях могут быть осадки в виде мокрого снега и дождя."Температура ночью еще будет минусовой – -8…-14° в большинстве областей, дневная – от -2…+4°. На юге и западе может быть уже до +8°", – добавили в пресс-службе.20 марта синоптик Наталья Диденко сообщала, что до 25–26 марта в Украине будут продолжаться снегопады. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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