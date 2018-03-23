Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

НБУ в прошлом году утилизирует почти 750 млн банкнот на 48 млрд грн
23.03.2018 12:34
НБУ в прошлом году утилизирует почти 750 млн банкнот на 48 млрд грн
Были изъяты из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты общим количеством 749,2 млн. Штук
Национальный банк Украины в 2017 году утилизирует изношенных и поврежденных гривневых банкнот на сумму 48 млрд 355,5 млн. гривен.
НБУ в прошлом году утилизирует почти 750 млн банкнот на 48 млрд грн Фото: з вільних джерел

"В течение 2017 Национальным банком Украины были изъяты из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты общим количеством 749,2 млн. штук на сумму 48 млрд 355 500 000 гривен", -  сообщили в НБУ в ответе на запрос "УНН".

В частности, изъяты деньги таких номиналов:

1 грн - 83400000 шт. на сумму 83,4 млн. грн;

2 грн - 63 млн шт. на сумму 125,9 млн. грн;

5 грн - 77500000 шт. на сумму  387,4 млн. грн;

10 грн - 85100000 шт. на сумму 850,7 млн. грн;

20 грн - 71700000 шт. на сумму 1 434,6 млн. грн;

50 грн - 128 600 000 шт. на сумму  6 430,9 млн. грн;

100 грн - 129 800 000 шт. на сумму 12 984,5 млн. грн;

200 грн - 96700000 шт. на сумму 19 335,2 млн. грн;

500 грн - 13400000 шт. на сумму 6 722,8 млн. грн.

Заметим, изъятые Национальным банком из обращения изношенные и поврежденные банкноты подлежат утилизации.

Напомним, Национальный банк Украины планирует постепенно заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов.  

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить