Объявляя голодовку, внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила
о готовности "снова пройти этот путь". Савченко избирают меру
пресечения Фото: lb.ua "Я с сегодняшнего дня снова начинаю
голодовку. Я готова снова пройти этот путь", – сказала она.22
марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и
дал дозволение на ее задержание и арест. В тот же
день депутата задержали.Нардепа подозревают в подготовке
террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения
конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь
государственных деятелей.По словам адвоката Савченко Виктора
Чевгуза, материалы производства по делу его подзащитной занимают
246 страниц.Находясь в России, где ее обвиняли в убийстве
журналистов на Донбассе, Савченко голодала в знак протеста.
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