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|Роды в Украине будут бесплатными, - МОЗ
|23.03.2018 12:42
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Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после введения реформыРоды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после введения реформы. Государство покроет на 100% стоимость этих услуг.
Фото: з вільних джерел
Медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за роды от рожениц, - говорится на сайте МОЗ.
В частности, в ст. 4 п.1 Закона Украины "О государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания населения" № 2168-VIII отмечается:
"В рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, признанным беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, полную оплату за счет средств Государственного бюджета Украины необходимых им медицинских услуг лекарственных средств, связанных с предоставлением:
Медицинская реформа предусматривает переход на новую модель финансирования государством медицинских услуг, предоставляемых украинском. В частности, стационары или больницы с 2020 года начнут получать от государства оплату за предоставленные услуги конкретному пациенту.
Напомним, с 13 марта вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, который отменяет ряд форм первичной учетной документации , в частности медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад теперь не нужна.