Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациента после введения реформы

Медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за роды от рожениц, - говорится на сайте МОЗ.

В частности, в ст. 4 п.1 Закона Украины "О государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания населения" № 2168-VIII отмечается:

"В рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, признанным беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, полную оплату за счет средств Государственного бюджета Украины необходимых им медицинских услуг лекарственных средств, связанных с предоставлением:

экстренной медицинской помощи;

первичной медицинской помощи;

вторичной (специализированной) медицинской помощи;

третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;

паллиативной медицинской помощи;

медицинской реабилитации

медицинской помощи детям до 16 лет;

медицинской помощи в связи с беременностью и родами ".

Медицинская реформа предусматривает переход на новую модель финансирования государством медицинских услуг, предоставляемых украинском. В частности, стационары или больницы с 2020 года начнут получать от государства оплату за предоставленные услуги конкретному пациенту.