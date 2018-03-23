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|В Одесской области снесли последний памятник деятелю тоталитарного режима
|23.03.2018 12:50
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Памятник большевистскому деятелю Кирову были демонтированыВ селе Заводовка в Одесской области демонтированы последний на территории региона памятник одному из вождей тоталитарного режима - Сергей Кирову, который стоял рядом с местным домом культуры.
Фото: memory.gov.ua
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Березовской райгосадминистрации Сергей Лоскутников, пишет Укринформ .
"Памятник большевистскому вождю Кирову были демонтированы после сегодняшней встречи в райгосадминистрации, на которой руководителю Заводивськои сельсовета Максиму угловой предъявлено некоторые архивные документы, связанные с деятельностью бывшего колхоза им. Кирова и сооружением в Заводивци этой скульптуры", - отметил Лоскутников .
Ранее председатель сельсовета Угловой отказывался выполнять требования закона о декоммунизации, мотивируя это отсутствием надписи или таблички на постаменте памятника.
"Я прибыл в Заводовка и возглавил сельсовет менее года назад. Не знаю, кому поставлен памятник рядом с домом культуры - Кирову или кому-то другому. Ибо на нем нет таблички. Поэтому и не будем его сносить", - объяснял свою позицию Кутовой.
В то же время он подтвердил, что руководство Березовского района уже обращало внимание на игнорирование требований закона, предусматривающего снос символов тоталитарного режима.
"Однако мне не показали документов, что это именно памятник Кирову. Я знаю только, что местные жители когда-то работали в колхозе им. Кирова. И также знаю свои права и полномочия", - утверждал председатель.
Как сообщалось, в прошлом году так же пытался блокировать снос последних памятников вождям тоталитарного режима Ленину и Калинину в Болградском районе Кубейський поселковый голова. При этом прежний партфункционер КПСС ссылался на недостаток средств для проведения демонтажных работ.
Напомним, в Днепре в ночь на 1 января облили красной краской памятник "участникам революционных событий, которые погибли за установление советской власти в Екатеринославе" .