Полученные из-за применения формулы "Роттердам плюс" деньги пошли на зарплаты шахтерам, заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Михаил Волынец: Шахты уже доведены до такого состояния, что они не могут добывать большие объемы угля Фото: golos.ua "Цену необходимо было сбалансировать на уголь. Дело в том, что, начиная с 2014 года, в течение 2015 года, 2016-го, 2017-го завозили уголь из-за рубежа по 100 долларов за тонну и значительно выше. А для госшахт цена была ниже в разы. С марта 2016 по март 2018 года, за два года цену на уголь удвоили вследствие применения формулы "Роттердам плюс". И за эти два года шахты получили дополнительно 5,4 миллиарда гривен, эти средства пошли на зарплаты шахтерам", – рассказал Волынец.Он считает, что государственные шахты все равно не имеют денег на развитие, оснащение и безопасность, и наращивать добычу угля в ближайшее время не смогут."Во-первых, господдержку в одностороннем порядке государство отменило – прекратило выделять на развитие угольной отрасли. В то же время цена (долгое время) не была сбалансирована, она не была справедливой. Не оснащаются необходимым оборудованием лавы. Или, если оснащаются, то старым оборудованием, к сожалению. И шахты уже доведены до такого состояния, что они не могут добывать большие объемы угля, выдавать на гора", – считает глава профсоюза.В 2016 году Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь. Формула "Роттердам плюс" включает цену угля для производства электроэнергии, основанную на котировках угольного хаба ARA (Амстердам–Роттердам–Антверпен) плюс доставку в украинский порт. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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