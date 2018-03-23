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|СБУ и Генпрокуратура обыскивают Харьковскую мэрию
|23.03.2018 12:58
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только проводится около двадцати обысковСотрудники прокуратуры, СБУ и Национальной полиции пришли с обысками в мэрию Харькова.
Фото: facebook.com/lysenko.andrii
Об этом в Facebook сообщает представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
"В одном из департаментов Харьковского горсовета в рамках расследования по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) проводятся обыски с участием сотрудников прокуратуры, СБУ и Национальной полиции . Проводится около двадцати обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов производства " , - отметил он.
Лысенко добавил, что целью этих следственных действий является выявление документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове.
Все следственные действия санкционированы районными судами Харькова и проводятся с соблюдением законодательства, отметил представитель ГПУ.
Как сообщал iPress.ua , 7 марта следователи и оперативники управления по защите экономики (УЗЭ) провели обыски в управлении капитального строительства (УКС) Запорожской облгосадминистрации, должностных лиц которого подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство детского сада.
Недавно Генеральная прокуратура Украины провела обыски в нескольких офисах "Новой почты" . В Генеральной прокуратуре заявили, что должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, что приводило к неуплате налогов в отдельно крупных размерах.