"Я готова снова пройти этот путь"

Об этом из зала Шевченковского суда в Киеве, где Савченко выбирают меру пресечения, сообщил Общественного .

"Я с сегодняшнего дня снова начинаю голодовку. Я готова снова пройти этот путь", - сказала Савченко во время судебного заседания.

Прокуроры требуют взять под стражу Савченко без возможности залога. Сама Савченко заявляет, что ее дело "политически мотивировано".

Народной депутату Надежды Савченко обвиняют попытку свержения конституционного строя, посягательство на жизнь президента Украины, подготовку террористического акта, содействие деятельности террористической организации и незаконное владение оружием. Все это тянет на пожизненное заключение.