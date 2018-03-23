Взрыв на химзаводе в Чехии: пятеро погибших были гражданами Румынии Гражданство шестого человека пока не сообщается Пятеро из шести человек, погибших в результате взрыва на химическом заводе в Чехии, были гражданами Румынии. Фото: idnes.cz Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Румынии 23 марта, пишет " Радио Свобода ". Гражданство шестого человека пока не сообщается. Президент Румынии Йоханнис поручил правительству и дипломатическому персоналу обеспечить помощь семьям жертв. Напомним, вчера, 22 марта, на химическом предприятии в чешском городе Кралупы-над-Влтавой произошел взрыв . Химзавод, где произошел взрыв, принадлежит компании Unipetrol. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки румынии пока шестого сообщается марта Теги: общество