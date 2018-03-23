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Рабинович: Нет никакой необходимости в повышении цены на газ. Бенефициарами сговора являются Бойко и Левочкин
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23.03.2018 13:18
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Глава партии "За життя", нардеп Вадим Рабинович заявил, что власть
вступила в сговор с лидерами Оппозиционного блока, владельцами
облгазов Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным с целью наживы на
повышении стоимости газа. | Вадим Рабинович: Политики
вспомнили, что они патриоты, – и готовы доказывать это при первой
же возможности Скриншот: Вадим Рабинович / YouTube "У нас нет
никакой необходимости в повышении цены на газ, но мы вопреки
законам экономики это делаем. Подобная тенденция – это
результат сговора группы лиц с целью повышения стоимости и
получения выгоды. Бенефициарами такого сговора являются владельцы
облгазов – Бойко и Левочкин. Именно они владеют абсолютным
большинством компаний – поставщиков газа. Группа Бойко–Левочкина по
договоренности с властью повышают цену для населения до
европейского уровня, обворовывая народ. Уже сейчас украинцы не в
состоянии оплачивать платежки, страна имеет миллиардные
задолженности. И эти хапуги хотят повысить цену еще на 7%? Это
экономический геноцид!" – считает нардеп.Повышать тарифы на
коммунальные услуги вероятно только после перезапуска экономики,
добавил он."Нужно строить заводы, дать льготы бизнесу, ввести
налоговые каникулы для hi-tech сферы, а не менять законодательство
под себя и устраивать "маски-шоу" "Новой почте". Сейчас не время
показательного патриотизма, а время строить прагматичные отношения
с партнерами и время возрождать экономику. Если они допустят полный
разрыв экономических связей с РФ, партия "За життя" точно получит
большинство голосов избирателей на следующих выборах, потому что
граждане Украины не будут терпеть подобное экономическое
надругательство над собственной страной и собственным
карманом", – уверен Рабинович.Прекращение сотрудничества с
Россией он назвал "кретинизмом"."Приостановка действия программы
сотрудничества с Россией – проявление политики экономического
кретинизма. Даже официальная украинская статистика говорит о том,
что самый большой прирост в торговле за 2017 год зафиксирован
именно с Россией, самые большие валютные поступления извне –
от украинских "заробитчан" из РФ (более 9 млрд долларов!), торговый
оборот равен 7 млрд долларов. Эти показатели говорят сами за себя!
Власть же хочет эти экономические связи разорвать, а в ЕС вывозить
карпатский лес и уговаривать МВФ, а также других европейских
доноров дать нам хотя бы еще 1 млрд долларов. Это нездоровая
экономическая политика, настоящий кретинизм!" – заявил
политик.Тему прекращения торговли с Россией он считает частью
предвыборной риторики."Политики вспомнили, что они патриоты, –
и готовы доказывать это при первой же возможности, не учитывая
национальные интересы страны. Я никогда не выступал против ЕС.
Просто нужно строить Европу у нас дома – в Украине. Сегодня же
европейцы заинтересованы лишь в нашем кругляке и рабочей силе.
Подобная недальновидность руководства страны в конце концов
приведет к дефолту только потому, что мы будем не в состоянии
прокормить граждан", – убежден народный
депутат. ВИДЕОВидео: Вадим Рабинович
/ NewsOne С 1 апреля 2017 года в Украине для населения и
предприятий теплокоммунэнерго действует цена газа,
установленная в размере 6957,9 грн за 1000 м³
(с НДС). В июле 2017 года "Нафтогаз України" предлагал
повысить тариф почти на 19%. Премьер-министр Владимир Гройсман
заявил, что цена на газ для населения, наоборот, будет
снижена. В итоге тариф не изменили.Агентство Reuters сообщило
6 октября 2017 года, что Украина предложит МВФ новую формулу
расчета цены на газ для населения, согласно которой цена останется
неизменной до июля 2018 года. 18 декабря 2017 года в МВФ заявили,
что украинские власти должны откорректировать цены на
природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт.25 января
2018 года президент Украины Петр Порошенко в
интервью Bloomberg заявил, что правительство готово
урегулировать цены на газ, но не указал подробностей. 1
февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста
Люнгман подтвердил требования об урегулировании цен на
газ в Украине.2 февраля Гройсман заявил, что в текущем
отопительном сезоне цену на газ для населения в Украине
поднимать не будут. Он отметил, что переговоры с МВФ по этому
вопросу еще идут.
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