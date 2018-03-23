Сводка Новостей
- Осадчая в блестящем платье позировала для промо весеннего сезона "Светской жизни"
- Впавшую в кому после родов Олесю Полянскую примет на лечение польская клиника. Семье надо собрать 250 тысяч гривен
- Экс-нардеп Куликов: В 2010 году Парубий зажег дымовую шашку и метнул ее в зале Рады! На какой стадии находится расследование данного дела?
- Глава МИД Франции заявил, что санкции против РФ могут усилить из-за выборов в Крыму
- Рабинович: Нет никакой необходимости в повышении цены на газ. Бенефициарами сговора являются Бойко и Левочкин
|Экс-нардеп Куликов: В 2010 году Парубий зажег дымовую шашку и метнул ее в зале Рады! На какой стадии находится расследование данного дела?
|23.03.2018 13:34
|
https://www.facebook.com/kirill.kulikov.77/posts/1792673540775642
Парубий бросил дымовую шашку 27 апреля 2010 года на пленарном заседании Верховной Рады шестогоI созыва во время голосования за Харьковские соглашения.Генпрокурор Юрий Луценко заявлял в мае 2016 года, что Парубий до сих пор проходит по этому делу.
Поделитесь статьей с друзьями