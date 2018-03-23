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|Впавшую в кому после родов Олесю Полянскую примет на лечение польская клиника. Семье надо собрать 250 тысяч гривен
|23.03.2018 13:42
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Приглашение на лечение в клинику доктора Яна Талара в Польшу
Она сообщила, что трехмесячное присутствие на лечении в клинике обойдется в 255 тыс. грн (33 400 польских злотых). Этот счет семья должна оплатить до 17 июня. Еще одна статья расхода – транспортировка. Доставить Полянскую в Польшу можно только реанимобилем, что обойдется в 81 тысячу гривен в одну сторону."Из дополнительных затрат в клинике только оплата расходных материалов, которые семья будет оплачивать самостоятельно, по выставленным счетам. В результате ранее объявленного сбора средств на карте сейчас 84 661 грн. Услуги массажистов до последнего времени семья оплачивала самостоятельно. Деньги, которые поступали на карту, вообще не снимали. Впереди еще два с половиной месяца. Надо продолжать делать массаж. Но средства семьи уже на исходе. Родители Олеси сами не выдержат. Нам нужна поддержка", – отметила Ткаченко.
Счет на лечение
Помочь Олесе Полянской можно перечислив деньги на карту "ПриватБанка" на имя Татьяны Николаевны Ткаченко в Украине, на карту "Беларусбанка" на имя Николая Владимировича Товкаченко в Беларуси.
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