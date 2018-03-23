В деле речь идет о продаже пистолетов и снайперских винтовок

Об этом сообщает Tribune de Geneve .

22 марта в офисах компании прошли обыски, в ходе которых полицией была изъята документация и носители информации. В RUAG объявили, что полностью сотрудничают со следствием.

Компания сама обратилась в правоохранительные органы, когда заподозрила одного из своих менеджеров в нарушениях и махинациях. Следствие подозревает, что сотрудник Ammotec, являющаяся подразделением RUAG, заключил незаконную сделку с частным банком Julius Baer на поставку оборудования и вооружений для российских спецслужб.

По данным Der Bund, договор касался продажи Федеральной службе охраны России пистолетов и снайперских винтовок. Сумма контракта, который действовал с 2011 по 2015 год, составила 15000000 долларов.

Эти соглашения, по данным прокуратуры, могли нарушать положения швейцарского закона о военно-техническом сотрудничестве с другими странами.