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"Я пришла, они всрались". Савченко заявила, что не собирается убегать
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23.03.2018 14:14
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Внефракционный нардеп Надежда Савченко назвала "чисто политической
линией" опасения прокуратуры, что она, имея заграничный паспорт,
покинет территорию Украины. Савченко присутствовала в парламенте,
когда ее лишали неприкосновенности Фото: ЕРА "Рассказывать о том,
что я могу исчезнуть, выехать, имею заграничный паспорт – это
чисто политическая линия", – сказала она.По словам Савченко,
суд и "вся Украина" это понимают."Они начали кричать, что я не
приеду, когда начали меня обвинять в этом абсурде – я
приехала. Они начали кричать, что я не приду в Верховную
Раду – я пришла. Они всрались. Поэтому проголосовали, чтобы
меня посадить. Думали, что я убегу – я не убежала", –
заявила нардеп.Савченко считает, что украинская власть не хотела
показывать, как она "сидит в камере-клетке так же, как сидела в
России"."Не вышло – я зашла в клетку", – сказала она.22
марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и
дал дозволение на ее задержание и арест. В тот же
день депутата задержали.Нардепа подозревают в подготовке
террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения
конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь
государственных деятелей.По словам адвоката Савченко Виктора
Чевгуза, материалы производства по делу его подзащитной занимают
246 страниц.
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