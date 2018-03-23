Внефракционный нардеп Надежда Савченко назвала "чисто политической линией" опасения прокуратуры, что она, имея заграничный паспорт, покинет территорию Украины. Савченко присутствовала в парламенте, когда ее лишали неприкосновенности Фото: ЕРА "Рассказывать о том, что я могу исчезнуть, выехать, имею заграничный паспорт – это чисто политическая линия", – сказала она.По словам Савченко, суд и "вся Украина" это понимают."Они начали кричать, что я не приеду, когда начали меня обвинять в этом абсурде – я приехала. Они начали кричать, что я не приду в Верховную Раду – я пришла. Они всрались. Поэтому проголосовали, чтобы меня посадить. Думали, что я убегу – я не убежала", – заявила нардеп.Савченко считает, что украинская власть не хотела показывать, как она "сидит в камере-клетке так же, как сидела в России"."Не вышло – я зашла в клетку", – сказала она.22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал дозволение на ее задержание и арест. В тот же день депутата задержали.Нардепа подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.По словам адвоката Савченко Виктора Чевгуза, материалы производства по делу его подзащитной занимают 246 страниц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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