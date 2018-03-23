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|Во Франции в супермаркете захватили заложников
|23.03.2018 14:16
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Нападающий заявил, что является членом террористической организации Исламское государствоВ департаменте Од на юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете.
Фото: bfmtv.com
Мужчина зашел в супермаркет, после чего раздались звуки выстрелов, - сообщает BFMTV .
Префектура департамента сообщает, что правоохранительные органы проводят операцию в районе супермаркета.
Нападающий заявил, что является членом террористической организации "Исламское государство".
Напомним, в столице Буркина-Фасо Уагадугу боевики совершили вооруженное набег на правительственный квартал, в результате которого погибли семь человек.
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