Внефракционный нардеп Олег Мусий заявил, что ему сложно находиться в зале Верховной Рады и не помнить о том, что он профессиональный врач. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мусий: Нужно эту норму ввести и для народных депутатов, чтобы всякие деятели не пытались уничтожить то ли половину Киева, то ли половину парламента Фото: Gordonua.com "Очень сложно мне находиться в зале и забыть о том, что я врач по образованию и профессионал. Я имею в виду вопрос психического здоровья многих моих коллег в том числе… Думаю, что это требует все же законодательного какого-то определения, что если при приеме на государственную службу чиновников набирают при обязательной справке от психиатра, также, наверное, нужно эту норму ввести и для народных депутатов, чтобы всякие деятели не пытались уничтожить то ли половину Киева, то ли половину парламента", – заявил Мусий.22 марта парламент Украины лишил внефракционного нардепа Надежду Савченко неприкосновенности и дал дозволение на ее задержание и арест. В тот же день ее задержали. Депутата подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.Президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман заявил, что знаком с Надеждой Савченко и не считает, что она больна. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что мусий половину депутатов народных Теги: политика