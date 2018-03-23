Сводка Новостей
- В Индии пять человек погибли в результате взрыва на заводе фейерверков
- Сотник: 8 млн россиян выбрали названия для смертоносного оружия. Они в первых рядах пойдут навстречу "ядерному грибочку"?
- Китай введет тарифы на $ 3 млрд в ответ на решение Трампа
- Порошенко на хуторе рассказал про успехи в Кувейте и Катаре под лай собак и крики петухов
- Тымчук: Полное отсутствие дисциплины у Савченко доказало ее пребывание в Ираке. Спросите участников контингента об операции "Сука"
|Во Франции в супермаркете захватили заложников: двое погибших, - ОБНОВЛЕНО
|23.03.2018 14:24
|
Нападающий заявил, что является членом террористической организации Исламское государствоВ департаменте Од на юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете.
Фото: bfmtv.com
Мужчина зашел в супермаркет, после чего раздались звуки выстрелов, - сообщает BFMTV .
Префектура департамента сообщает, что правоохранительные органы проводят операцию в районе супермаркета.
Нападающий заявил, что является членом террористической организации "Исламское государство".
обновление:
Впоследствии заложников удалось освободить.
"Персонал и гости, взятые в заложники, были эвакуированы. Двое заложников погибли, еще двое были ранены" , - заявил мэр города Эрик Менассы, пишет ledauphine.com .
Полиции удалось установить, что преступник, кроме огнестрельного оружия, имеет несколько гранат.
Издание LCI сообщает, ссылаясь на источники в полиции, террорист таким образом "мстит за Сирию". Также стало известно, что он требует освобождения Салаха Абдеслама, одного из организаторов теракта в Париже 13 марта 2015 года.
Сейчас террорист все еще внутри супермаркета, полиция продолжает операцию.
Напомним, в столице Буркина-Фасо Уагадугу боевики совершили вооруженное набег на правительственный квартал, в результате которого погибли семь человек.