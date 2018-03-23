Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Во Франции в супермаркете захватили заложников: двое погибших, - ОБНОВЛЕНО
23.03.2018 14:24
Во Франции в супермаркете захватили заложников: двое погибших, - ОБНОВЛЕНО
Нападающий заявил, что является членом террористической организации Исламское государство
В департаменте Од на юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете.
Во Франции в супермаркете захватили заложников: двое погибших, - ОБНОВЛЕНО Фото: bfmtv.com

Мужчина зашел в супермаркет, после чего раздались звуки выстрелов, -  сообщает BFMTV .

Префектура департамента сообщает, что правоохранительные органы проводят операцию в районе супермаркета.

Нападающий заявил, что является членом террористической организации "Исламское государство".

обновление:

Впоследствии заложников удалось освободить.

"Персонал и гости, взятые в заложники, были эвакуированы. Двое заложников погибли, еще двое были ранены" , - заявил мэр города Эрик Менассы, пишет ledauphine.com .

Полиции удалось установить, что преступник, кроме огнестрельного оружия, имеет несколько гранат.

Издание LCI сообщает, ссылаясь на источники в полиции, террорист таким образом "мстит за Сирию". Также стало известно, что он требует освобождения Салаха Абдеслама, одного из организаторов теракта в Париже 13 марта 2015 года.

Сейчас террорист все еще внутри супермаркета, полиция продолжает операцию.

Напомним, в столице Буркина-Фасо Уагадугу боевики совершили вооруженное набег на правительственный квартал, в результате которого погибли семь человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить