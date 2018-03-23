Нападающий заявил, что является членом террористической организации Исламское государство

Мужчина зашел в супермаркет, после чего раздались звуки выстрелов, - сообщает BFMTV .

Префектура департамента сообщает, что правоохранительные органы проводят операцию в районе супермаркета.

Нападающий заявил, что является членом террористической организации "Исламское государство".

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Впоследствии заложников удалось освободить.

"Персонал и гости, взятые в заложники, были эвакуированы. Двое заложников погибли, еще двое были ранены" , - заявил мэр города Эрик Менассы, пишет ledauphine.com .

Полиции удалось установить, что преступник, кроме огнестрельного оружия, имеет несколько гранат.

Издание LCI сообщает, ссылаясь на источники в полиции, террорист таким образом "мстит за Сирию". Также стало известно, что он требует освобождения Салаха Абдеслама, одного из организаторов теракта в Париже 13 марта 2015 года.

Сейчас террорист все еще внутри супермаркета, полиция продолжает операцию.