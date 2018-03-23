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Фельгенгауэр: Не будет на Донбассе никаких миротворцев
23.03.2018 14:30
Идея о введении миротворцев ООН на Донбасс изначально прозвучала в рамках пиара, отметил российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Фельгенгауэр считает, что о миротворцах заговорили ради пиара Фото: the-village.ru "Не будет в Донбассе никаких миротворцев. Это изначально была бессмысленная идея и все это в рамках пиара. Россия уходить с Донбасса не собирается, замораживать конфликт не собирается, отказываться от стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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