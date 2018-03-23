Отмечается, что другие сотрудники посольства проводили их с аплодисментами

Об этом сообщает " РИА Новости ".

"С территории посольства Великобритании выехали три микроавтобуса" , - говорится в сообщении.

Также отмечается, что работники дипмиссии, которые остались в посольстве, вышли во двор и проводили их аплодисментами.

Напомним, 20 себерзня российские дипломаты, решение о высылке которых принял британское правительство за дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипача, оставили посольство РФ в Лондоне .

Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипача дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .