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|Британские дипломаты с семьями покинули посольство на территории России
|23.03.2018 14:32
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Отмечается, что другие сотрудники посольства проводили их с аплодисментамиПосольство Великобритании в России покинуло 23 дипломаты с семьями.
Фото: REUTERS / Tatyana Makeyeva
Об этом сообщает " РИА Новости ".
"С территории посольства Великобритании выехали три микроавтобуса", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что работники дипмиссии, которые остались в посольстве, вышли во двор и проводили их аплодисментами.
Напомним, 20 себерзня российские дипломаты, решение о высылке которых принял британское правительство за дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипача, оставили посольство РФ в Лондоне .
Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипача дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.
4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .
Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .