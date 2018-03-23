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Лидеры президентского рейтинга – Тимошенко, Порошенко и Бойко – опрос
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23.03.2018 14:46
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Центр социальных исследований "София" представил результаты
мартовского опроса, согласно которым, если бы выборы президента
Украины проходили в ближайшее воскресенье, больше всех голосов
набрали бы глава "Батьківщини" Юлия Тимошенко, действующий глава
государства Петр Порошенко и сопредседатель парламентской фракции
Оппозиционного блока Юрий Бойко. Опрос проводился с 9-го по 16
марта 2018 года Фото: ЕРА (архив) Данные также опубликованы на
сайте организации.Руководитель социологических программ ЦСИ "София"
Александр Левцун отметил, что по сравнению с декабрем прошлого года
уровень электоральной поддержки Порошенко сократился с 12,8% до
9,5%."Еще в конце прошлого года Порошенко конкурировал с Тимошенко
за первое место в президентском рейтинге. Сегодня, учитывая
тенденцию снижения, шансы Петра Порошенко выйти во второй тур
президентских выборов проблематичны", – считает знаток.7,4%
готовы поддержать лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия
Гриценко, 7% – главу лидера Радикальной партии Олега Ляшко,
6,2% – руководителя партии "За життя" Вадима Рабиновича. Лидер
ВО "Свобода" Олег Тягнибок получил 4,1% голосов, глава объединения
"Самопоміч" Андрей Садовый – 4%, глава партии ДІЯ Дмитрий
Ярош – 1,7%, руководитель партии "Рух новых сил" Михаил
Саакашвили – 1,6%, мэр Киева Виталий Кличко – 1,2%,
экс-премьер-министр, глава партии "Народный фронт" Арсений
Яценюк – 1,1%, внефракционный народный депутат Надежда
Савченко – 0,7%.Против всех проголосовали бы 6,7%,
затруднились ответить – 10,1%, 15,1% опрошенных ответили, что
выбрали бы другого кандидата, который в списке не был
предложен.Опрос проводился с 9-го по 16 марта 2018 года во всех
областях Украины, кроме неподконтрольных. Было опрошено 2010
респондентов в возрасте от 18 лет, ошибка выборки не превышает
2,2%.
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