Начальной ценой продажи памятников Ленину указано 498490 гривен

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"В ProZorroПродажи вместо традиционного металлолома целых два вождя мирового пролетариата. Ленин может многое слушать, и никогда не перебивает, а также его боятся различные вредители в огороде. Универсальная вещь, так что не медлите" , - говорится в сообщении.

Согласно описанию лота, на продажу выставлено лом цветных (бронза) и черных металлов, общей массой 5600 килограммов. Продавцом имущества числится коммунальное предприятие "Комбинат" из города Мариуполя Донецкой области.

Начальной ценой продажи памятников Ленину указано 498490 гривен (без НДС), а минимальный шаг повышения цены составляет 1% или 4984,8 гривен.

Памятники Ленину стояли в парке Петровского и на проспекте Мира в Мариуполе.