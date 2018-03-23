Днем 23 марта с территории посольства Великобритании в Москве выехали три микроавтобуса, оставшиеся сотрудники дипмиссии собрались во дворе и проводили их аплодисментами. Британские дипломаты высланы в ответ на аналогичные действия Лондона Фото: ЕРА Около 11.00 по Киеву они с семьями покинули территорию британского посольства в Москве.С территории посольства выехали три микроавтобуса, оставшиеся сотрудники дипмиссии собрались во дворе и проводили их аплодисментами.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Они находятся в тяжелом состоянии. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Позже его выписали.Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Мэй пытается убедить лидеров стран ЕС выслать российских дипломатов.В тот же день лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. Британская газета The Guardian сообщила, что Франция, Польша, Литва, Латвия и Эстония рассматривают возможность высылки российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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