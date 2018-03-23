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|Франция выделит 500 тыс. евро гуманитарной помощи жителям Донбасса
|23.03.2018 14:56
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МИД Франции выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией на ДонбассФранция выделит 500 млн. евро двум негосударственным организациям для решения гуманитарных проблем жителей Донбасса.
Фото: REPORT.IF.UA
"Мы решительно настроены продолжать нашу помощь. Франция приняла решение оказать финансовую помощь двум негосударственным организациям гуманитарного направления, которые работают на Донбассе. Франция выделит 500 000 евро ", - сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции с главой МИД Украины Павел Климкин 23 марта, сообщает "Интерфакс-Украина".
Он выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Донбассе и сказал, что она критический характер.
По словам Ле Дриана, Франция предоставляет средства на реализацию проектов продовольственного обеспечения местного населения, а также на проект по реставрации школы в городе Красногоровка Донецкой области и проект по восстановлению резервуаров на водонапорной станции в городе Попасная Луганской области.
Ранее, правительства Канады и Швеции выделили $ 2 млн на восстановление Донбасса.
Напомним, Евросоюз, начиная с 2014 года, предоставил Украине 700 млн евро гуманитарной помощи для граждан, проживающих на территории, страдает от конфликта.