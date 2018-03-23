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Франция выделит 500 тыс. евро гуманитарной помощи жителям Донбасса
23.03.2018 14:56
Франция выделит 500 тыс. евро гуманитарной помощи жителям Донбасса
МИД Франции выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Донбасс
Франция выделит 500 млн. евро двум негосударственным организациям для решения гуманитарных проблем жителей Донбасса.
Франция выделит 500 тыс. евро гуманитарной помощи жителям Донбасса Фото: REPORT.IF.UA

"Мы решительно настроены продолжать нашу помощь. Франция приняла решение оказать финансовую помощь двум негосударственным организациям гуманитарного направления, которые работают на Донбассе. Франция выделит 500 000 евро ", - сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции с главой МИД Украины Павел Климкин 23 марта,  сообщает "Интерфакс-Украина".

Он выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Донбассе и сказал, что она критический характер.

По словам Ле Дриана, Франция предоставляет средства на реализацию проектов продовольственного обеспечения местного населения, а также на проект по реставрации школы в городе Красногоровка Донецкой области и проект по восстановлению резервуаров на водонапорной станции в городе Попасная Луганской области.

Ранее, правительства Канады и Швеции выделили $ 2 млн на восстановление Донбасса.

Напомним, Евросоюз, начиная с 2014 года, предоставил Украине  700 млн евро гуманитарной помощи  для граждан, проживающих на территории, страдает от конфликта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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