Целью следственных действий на территории завода "АТЕК" в Киеве не являются политические формирования, заявил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало. На территории завода располагается база партии "Национальный корпус". Полиция: Проверяются возможные факты незаконного завладения имуществом ЗАО "АТЕК" на общую сумму более 54 млн грн Фото: Національний корпус / Facebook, "Сегодня на территории завода "АТЕК" сотрудники Национальной полиции с санкции Печерского райсуда столицы проводят комплекс следственных действий в рамках уголовного производства, которое расследует Главное следственное управление Нацполиции по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", – сообщил спикер.Он уточнил, что следственные действия проходят не только в Киеве, а на "территории нескольких регионов государства"."Следователи проводят выемку документации в административных зданиях офиса завода "АТЕК". В ходе досудебного расследования уголовного производства проверяются возможные факты незаконного завладения имуществом ЗАО "АТЕК" на общую сумму более 54 млн грн", – добавил Тракало.В комментарии "Радіо Свобода" спикер Нацполиции подчеркнул, что никакие политические или общественные формирования, которые могут находиться на территории завода, "не являются предметом заинтересованности со стороны Национальной полиции".В "Национальном корпусе" заявили утром 23 марта, что правоохранители заблокировали базу партии. По словам представителей политсилы, полицейские ломали мебель и ворота, забирали оборудование. В партии предположили, что обыски, вероятно, связаны с делом внефракционного нардепа Надежды Савченко.Партия "Национальный корпус" заблокировала правоохранителей, которые пришли с обысками на базу партии на заводе АТЕК в Киеве, заявил 23 марта журналистам руководитель политсилы, внефракционный нардеп Андрей Билецкий. По его словам, представители партии вызвали полицию, и следственная группа фиксирует повреждения на территории завода. "Пока они не установят личности этих людей, которые там находятся, а это более 60 человек, формально полицейских, не знаю, правда ли это, они оттуда не уйдут", – добавил Билецкий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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