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Украина купит у Франции вертолеты для нужд спасателей
23.03.2018 15:04
Украина купит у Франции вертолеты для нужд спасателей
Уже в текущем году первые четыре вертолета, в том числе медицинский для эвакуации раненых, и спасательный, поступят ДСНС
Украина и Франция подпишут соглашения о намерениях приобрести французские вертолеты для нужд спасателей.
Украина купит у Франции вертолеты для нужд спасателей Фото: ZN.ua

Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина" .

"Сейчас Жан-Ив поедет подписывать с Арсеном Аваковым протокол о намерениях покупки французских вертолетов" , - сказал Климкин.

Вертолеты приобретаются для нужд украинских спасателей, рассказал детали договоренностей Президент Петр Поршенко.

"Это еще один важный шаг по обеспечению спасателей, когда они быстро смогут добраться до раненых и смогут оказывать помощь", - отметил он во время рабочей поездки в Ровенскую область.

По словам Порошенко, уже в текущем году первые четыре вертолета, в том числе медицинский для эвакуации раненых, и спасательный, поступят ДСНС.

Напомним, что  Военная прокуратура Криворожского гарнизона выявила, что Министерство обороны закупило вместо дымовой смеси ДС-56 для боевых действий другое вещество, которое используют для окуривания деревьев, для игры в страйкбол и в съемках фильмов.

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