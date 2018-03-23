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Тымчук: Полное отсутствие дисциплины у Савченко доказало ее пребывание в Ираке. Спросите участников контингента об операции "Сука"
23.03.2018 15:10
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  • Полное отсутствие дисциплины у Савченко доказало ее присутствие в Ираке. Спросите участников контингента об операции "Сука"
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Народный депутат Украины от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление".

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Полное отсутствие дисциплины у Савченко доказало ее присутствие в Ираке. Спросите участников контингента об операции "Сука"

Сегодня 14.45 | комментариев: Относительно психиатрической экспертизы по Савченко.Многие комментаторы (включая генпрокурора) говорят о необходимости принудительного направления Надежды Савченко на психиатрическую экспертизу.Я однозначно поддерживаю эту идею (учитывая поведение Савченко еще в Ираке, и до сегодняшних событий). Но с одним условием, соблюдение которого считаю необходимым.А именно – конечно, в подобной экспертизе должны принять участие специалисты из стран ЕС. Во избежание спекуляций. Поскольку после задержания даже многие наши вчерашние критики Савченко вдруг принялись ее защищать (а точнее – использовать как дополнительный повод для критики власти, ну и, соответственно, для собственного пиара).К слову, день назад я встречался с представителями посольства одной из крупных стран ЕС, и когда речь зашла о Савченко, допустил именно такой вариант (привлечение психиатров этой страны к экспертизе). Особого восторга у собеседников я не увидел, но и возражений не последовало.Вчера экс-замглавы СБУ Виктор Ягун заявил, что у Савченко были высокие покровители, начиная с ее учебы в военном вузе. Я могу это подтвердить. Во-первых, в военный вуз (да еще летный) невозможно попасть без "волосатой лапы" с подобными морально-психологическими качествами, патологической склонностью к эпатажу, полным отсутствием понимания дисциплины (а это доказало то же ее пребывание в Ираке – спросите у тех, кто служил в контингенте, об "операции "Сука").Во-вторых, я напрямую спрашивал у некоторых наших генералов, каким макаром Савченко попала в тот же контингент в Ираке, куда военнослужащие направлялись только через жесткую ВВК (военно-врачебную комиссию). Генералы разводили руками и говорили, что подобная "просьба" поступила с высокого уровня (должностей-фамилий, правда, не называли)…

Источник: Дмитрий Тымчук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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