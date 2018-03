Полное отсутствие дисциплины у Савченко доказало ее присутствие в Ираке. Спросите участников контингента об операции "Сука"

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4078; coreola.articleid = 238032; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4078] = 4078; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Вопрос дня

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ЗДОРОВЬЕ

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков ИНФОГРАФИКА

Фото

Видео

Архив Надежда Савченко Владимир Рубан Стокгольмский арбитраж

выборы президента РФ 2018 Сергей Скрипаль

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/tymchuk.html", "name": "Дмитрий Тымчук" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Дмитрий Тымчук

Полное отсутствие дисциплины у Савченко доказало ее присутствие в Ираке. Спросите участников контингента об операции "Сука" { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/tymchuk/polnoe-otsutstvie-discipliny-u-savchenko-dokazalo-ee-prebyvanie-v-irake-sprosite-uchastnikov-kontingenta-ob-operacii-suka-238032.html" }, "headline": "Полное отсутствие дисциплины у Савченко доказало ее бытие в Ираке. Спросите участников контингента об операции "Сука"", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2380/32_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-03-23T14:45:58+02:00", "dateModified": "2018-03-23T15:04:06+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "По словам нардепа Дмитрия Тымчука, у его коллеги Надежды Савченко были "высокие покровители" со времен военного вуза, а в украинский контингент в Ираке ее зачислили после "просьбы с высокого уровня"." , "keywords": "Дмитрий Тымчук, Надежда Савченко, экспертиза, психиатрия" } Дмитрий Тымчук Народный депутат Украины от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление". все материалы автора → Полное отсутствие дисциплины у Савченко доказало ее присутствие в Ираке. Спросите участников контингента об операции "Сука" Сегодня 14.45 | комментариев: Относительно психиатрической экспертизы по Савченко.Многие комментаторы (включая генпрокурора) говорят о необходимости принудительного направления Надежды Савченко на психиатрическую экспертизу.Я однозначно поддерживаю эту идею (учитывая поведение Савченко еще в Ираке, и до сегодняшних событий). Но с одним условием, соблюдение которого считаю необходимым.А именно – конечно, в подобной экспертизе должны принять участие специалисты из стран ЕС. Во избежание спекуляций. Поскольку после задержания даже многие наши вчерашние критики Савченко вдруг принялись ее защищать (а точнее – использовать как дополнительный повод для критики власти, ну и, соответственно, для собственного пиара).К слову, день назад я встречался с представителями посольства одной из крупных стран ЕС, и когда речь зашла о Савченко, допустил именно такой вариант (привлечение психиатров этой страны к экспертизе). Особого восторга у собеседников я не увидел, но и возражений не последовало.Вчера экс-замглавы СБУ Виктор Ягун заявил, что у Савченко были высокие покровители, начиная с ее учебы в военном вузе. Я могу это подтвердить. Во-первых, в военный вуз (да еще летный) невозможно попасть без "волосатой лапы" с подобными морально-психологическими качествами, патологической склонностью к эпатажу, полным отсутствием понимания дисциплины (а это доказало то же ее пребывание в Ираке – спросите у тех, кто служил в контингенте, об "операции "Сука").Во-вторых, я напрямую спрашивал у некоторых наших генералов, каким макаром Савченко попала в тот же контингент в Ираке, куда военнослужащие направлялись только через жесткую ВВК (военно-врачебную комиссию). Генералы разводили руками и говорили, что подобная "просьба" поступила с высокого уровня (должностей-фамилий, правда, не называли)… Источник: Дмитрий Тымчук / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки савченко ираке спросите операции сука Теги: дмитрий тымчук