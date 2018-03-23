Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Китай введет тарифы на $ 3 млрд в ответ на решение Трампа
23.03.2018 15:12
Китай введет тарифы на $ 3 млрд в ответ на решение Трампа
Решение было принято властями Китая в ответ на новые американские пошлины на сталь и алюминий
В Китае объявили о введении дополнительных пошлин на американские товары в ответ на введение американцами пошлин на сталь и алюминий.
Китай введет тарифы на $ 3 млрд в ответ на решение Трампа Фото: reuters.com

Речь идет о введении тарифов на американские товары на сумму 3 миллиарда долларов. Это решение было принято властями Китая в ответ на новые американские пошлины на сталь и алюминий , - п овидомляе Bloomberg . 

Согласно решению Министерства торговли, Китай наложит 25% таможенной пошлины на американскую свинину и алюминий, а также 15% на американскую металлургическую продукцию, фрукты и вино.

По информации Bloomberg, объявлен список товаров не является исчерпывающим. Главной целью будущих торговых ограничений КНР может стать компания Boeing Co. Так, президент Китая может отменить заказ компании на сумму 38000000000 долларов.

Кроме этого, под угрозой потенциальных китайских тарифов находится американская технологическая продукция и сектор услуг.

Ранее сообщалось, что  Белый дом готовится к вводу пошлин на китайские товары  на сумму $ 60 млрд.

Также Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Подписанные президентом распоряжение вступят в силу 23 марта. Из перечня стран пока исключены Мексика и Канада.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить