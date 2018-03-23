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|В Индии пять человек погибли в результате взрыва на заводе фейерверков
|23.03.2018 15:20
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Еще 12 раненыНа нелегальной фабрике фейерверков в Индии произошел взрыв, вызвавший пожар, погибли по меньшей мере пять человек.
Фото: UNB/AP
Об этом сообщает АР .
"Большой взрыв вызвал пожар на незаконной фабрике фейерверков в восточном индийском городе, в результате чего погибли по меньшей мере пять рабочих и ранено еще 12 человек" , - говорится в сообщении.
Раненые госпитализированы, пятеро из них находятся в критическом состоянии.
Среди погибших - трое детей руководителя фабрики, который руководил ею без лицензии в доме, арендовался, в городе Бихаршариф.
Причина взрыва, который повредил четыре соседние здания, пока не известно. Ведется расследование.
Напомним, в сентябре в давке на железнодорожной станции в Мумбаи (Индия) погибли 22 человека , еще около 30 получили ранения.