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В Индии пять человек погибли в результате взрыва на заводе фейерверков
23.03.2018 15:20
В Индии пять человек погибли в результате взрыва на заводе фейерверков
Еще 12 ранены
На нелегальной фабрике фейерверков в Индии произошел взрыв, вызвавший пожар, погибли по меньшей мере пять человек.
В Индии пять человек погибли в результате взрыва на заводе фейерверков Фото: UNB/AP

Об этом сообщает АР .

"Большой взрыв вызвал пожар на незаконной фабрике фейерверков в восточном индийском городе, в результате чего погибли по меньшей мере пять рабочих и ранено еще 12 человек" , - говорится в сообщении.

Раненые госпитализированы, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Среди погибших - трое детей руководителя фабрики, который руководил ею без лицензии в доме, арендовался, в городе Бихаршариф.

Причина взрыва, который повредил четыре соседние здания, пока не известно. Ведется расследование. 

Напомним, в сентябре в давке на железнодорожной станции в Мумбаи (Индия) погибли 22 человека , еще около 30 получили ранения.

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