Глава Нафтогаза Коболев обжаловал штраф на 8,3 миллиарда гривен

По двум искам уже определили состав суда, а также назначена дата первого заседания - 11 апреля 2018 - сообщает " Интерфакс-Украина".

Ранее Коболев сообщал, что Энергетическая таможня наложила на него штрафы за нарушение таможенных правил из-за отказа возглавляемой им компании оформлять и оплачивать поставки Газпрома на неподконтрольную Украины часть Донбасса.

На запрос Общественного , в Энергетической таможни пояснили, что покончили с Коболева штраф после того, как он отказался объяснить незавершенное таможенное оформление природного газа.

По словам представителей Энергетической таможни, Коболева вызвали для дачи объяснений дважды, и он проигнорировал вызовы.

Отмечается также, что решение о наложении штрафа на руководителя Нафтогаза ни с кем не согласовывалось и было инициировано сотрудниками таможни.

Напомним, энергетическая таможня ДФС оштрафовала главу "Нафтогаза" Андрея Коболева на 8000000000 гривен за его отказа растаможивать российский газ, поставляемый из России на оккупированные территории.