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|Глава Нафтогаза обжаловал штраф на 8,3 миллиарда гривен
|23.03.2018 15:44
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Глава Нафтогаза Коболев обжаловал штраф на 8,3 миллиарда гривенРуководитель Нафтогаза Андрей Коболев обжаловал в Подольском районном суде Киева два постановления Энергетической таможни Государственной фискальной службы о наложении на него штрафов на сумму 8,3 миллиарда гривен.
Андрей Коболев. Фото: uacrisis.org
По двум искам уже определили состав суда, а также назначена дата первого заседания - 11 апреля 2018 - сообщает " Интерфакс-Украина".
Ранее Коболев сообщал, что Энергетическая таможня наложила на него штрафы за нарушение таможенных правил из-за отказа возглавляемой им компании оформлять и оплачивать поставки Газпрома на неподконтрольную Украины часть Донбасса.
На запрос Общественного , в Энергетической таможни пояснили, что покончили с Коболева штраф после того, как он отказался объяснить незавершенное таможенное оформление природного газа.
По словам представителей Энергетической таможни, Коболева вызвали для дачи объяснений дважды, и он проигнорировал вызовы.
Отмечается также, что решение о наложении штрафа на руководителя Нафтогаза ни с кем не согласовывалось и было инициировано сотрудниками таможни.
Напомним, энергетическая таможня ДФС оштрафовала главу "Нафтогаза" Андрея Коболева на 8000000000 гривен за его отказа растаможивать российский газ, поставляемый из России на оккупированные территории.
В свою очередь, Президент Петр Порошенко поручил генеральному прокурору Юрию Луценко проверить обоснованность начисления штрафа.