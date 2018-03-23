На телефоне BlackBerry, являющемся вещественным доказательством в деле о перевозке оружия с оккупированной территории, обнаружили "клетки, которые принадлежат лицу женского пола". Об этом сообщили представители прокуратуры в суде, который избирает меру пресечения для внефракционного нардепа Надежды Савченко. Савченко заявила, что ее ДНК есть на чашках Фото: lb.ua Об этом в Шевченковском райсуде Киева, который избирает нардепу меру пресечения, сообщил прокурор, передает корреспондент издания "ГОРДОН".Речь идет о телефоне BlackBerry, найденном спецслужбами. На нем обнаружили "клетки, которые принадлежат лицу женского пола".Сдать анализ Савченко предложили, по словам прокурора, во время ее задержания 22 марта.Народный депутат подтвердила в суде, что отказалась давать молекулярные образцы и образцы голоса."Мой голос звучит... Не знаю, можете взять где угодно. И так само отказываюсь давать на снятие молекулярной... образцов, так как у вас стоят стаканы, чашки, из которых пила. Потрудитесь взять оттуда", – заявила Савченко.22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест. В тот же день депутата задержали.Нардепа подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.По словам адвоката Савченко Виктора Чевгуза, материалы производства по делу его подзащитной занимают 246 страниц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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