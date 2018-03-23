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|Данилюк предлагает легализовать лотерейный бизнес
|23.03.2018 15:52
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Министр финансов подчеркнул, что пока государственный бюджет не получает денег от лотерейного бизнеса, который действительно существуетМинистр финансов Александр Данилюк призвал парламент легализовать лотерейный бизнес в Украине.
Фото: mynewdomen.com.ua
Данилюк отметил, что в Украине действительно лотерейный бизнес существует, а юридически - нет.
Он призвал поддержать правительственный законопроект по этому поводу, который уже долгое время является в Раде.
Министр финансов подчеркнул, что пока бюджет не получает денег от лотерейного бизнеса и это недопустимо.
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Напомним, руководитель Радикальной партии Олег Ляшко выиграл в лотерею 571 тыс. Гривен.
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