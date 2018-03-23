Правительство готово принимать участие в урегулировании ситуации с автомобилями с иностранными номерами, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Гройсман: Если вопрос должен быть урегулирован в рамках украинского парламента, то нужна позиция профильного комитета Фото: kmu.gov.ua "Мы готовы принимать участие для того, чтобы этот вопрос можно было урегулировать законодательством Украины", – сказал Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде 23 марта.Премьер подчеркнул, что если Верховная Рада делегирует правительству право урегулировать данный вопрос, то он будет решен на протяжении месяца, "но если вопрос состоит в том, что он должен быть урегулирован в рамках украинского парламента, то нужна позиция профильного комитета".По данным Государственной фискальной службы Украины, по состоянию на 1 ноября 2017 года в Украине незаконно пребывает почти 236,6 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией.17 мая Высший административный суд Украины (ВАСУ) впервые признал виновным гражданина Украины, который управлял автомобилем с литовской государственной регистрацией, и обязал его заплатить почти 420 тыс. грн, что равно 300% неуплаченной суммы таможенных платежей. В ВАСУ пришли к выводу, что предоставленные истцом доверенность Европейского агентства социальной информации от 1 марта 2015 года и доверенность от имени владельца этого автомобиля "не являются надлежащими и допустимыми доказательствами наличия у истца права пользования этим транспортным средством на таможенной территории Украины".Нардеп от Блока Петра Порошенко, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявляла, что размер акциза за растаможку авто могут снизить до €1–1,4 тыс. По ее словам, законопроект о растаможке автомобилей с иностранной регистрацией уже разработан.Сейчас уровень ввозных ставок для бензиновых и дизельных авто из ЕС составляет от 9% до 10%. Кроме пошлины, при растаможивании легкового автомобиля нужно заплатить налог (зависит от объема двигателя) и налог на добавленную стоимость в 20%, напомнила "Экономическая правда". При ввозе электромобилей таможенная пошлина не взимается. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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