Если Надя хотела уничтожить Украину примитивно, то представители БПП делают это менее очевидным способом

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4131; coreola.articleid = 238049; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4131] = 4131; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Вопрос дня

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ЗДОРОВЬЕ

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков ИНФОГРАФИКА

Фото

Видео

Архив Надежда Савченко Владимир Рубан Стокгольмский арбитраж

выборы президента РФ 2018 Сергей Скрипаль

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/sternenko.html", "name": "Сергей Стерненко" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Сергей Стерненко

Если Надя хотела уничтожить Украину примитивно, то представители БПП делают это менее очевидным способом { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/sternenko/esli-nadya-hotela-unichtozhit-ukrainu-primitivno-to-predstaviteli-bpp-delayut-eto-menee-ochevidnym-sposobom-238049.html" }, "headline": "Если Надя хотела уничтожить Украину примитивно, то представители БПП делают это менее очевидным способом", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2380/49_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-03-23T15:27:52+02:00", "dateModified": "2018-03-23T15:41:08+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": ""И савченки, и луценки" являются общей проблемой и проклятием Украины, поэтому нужно помнить о критическом мышлении и не создавать кумиров, считает общественный активист Сергей Стерненко." , "keywords": "Юрий Луценко, Надежда Савченко, Сергей Стерненко" } Сергей Стерненко Общественный активист, прежний руководитель одесского отделения "Правого сектора". все материалы автора → Если Надя хотела уничтожить Украину примитивно, то представители БПП делают это менее очевидным способом Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 15.27 | комментариев: Если продемонстрированные в Верховной Раде видео окажутся должными доказательствами, то Савченко должна получить довольно долгий срок лишения свободы.Луценко в этой истории выступает эдаким спасителем государства. Но если Надя хотела уничтожить Украину довольно примитивным и немудрым способом, то представители партии имени президента (и не только они) уничтожают государство более долгим и не таким очевидным для глаза способом – коррупцией и отсутствием наказания за любые преступления для круга избранных "своих".И савченки, и луценки являются нашей проблемой и проклятием. Главное – не забывать о критическом мышлении и не создавать себе кумиров. Источник: Сергій Стерненко / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки если представители способом очевидным украину Теги: сергей стерненко