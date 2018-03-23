На два месяца без залога

Об этом сообщает в Facebook общественная организация "Харьковский антикоррупционный центр".

По сведениям активистов, вчера, 22 марта, Киевский райсуд Харькова рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения для группы из трех подозреваемых по ч.1 ст.111 и ч.1 ст.263 УК Украины (государственная измена; незаконное обращение с оружием).

Среди лиц, оказавшихся на скамье в зале суда, - капитан полиции, инспектор сектора реагированию патрульной полиции Дергачевского райотдела, который, по версии следствия, российские спецслужбы завербовали в 2014 году.

Изучив доказательства, суд поддержал позицию правоохранительных органов и взял полицейского под стражу на 60 суток без возможности внесения залога.