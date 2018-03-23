Внефракционный нардеп Надежда Савченко назвала "долбо...бом" прокурора, который на заседании Шевченковского райсуда Киева, где избирают ей меру пресечения, высказал личное мнение о нардепе. Он сравнил Савченко с осужденными в Украине российскими спецназовцами Евгением Ерофеевым и Александром Александровым, в деле которых он принимал участие. "Они тогда выглядели лучше, поскольку им хватило ума... не устраивать террористический акт на территории собственной страны", – сказал он. После этих слов Савченко вскочила с места и заявила, что Россия от Украины отличается тем, что "они там так судить, как вы меня, не будут". Позже, когда судья выходил из зала, нардеп сказала о прокуроре: "Он конечно, загнался". И добавила через некоторое время: "Долбо...еб". | Савченко избирают меру пресечения в Шевченковском райсуде Киева Фото: lb.ua Российские спецназовцы Евгений Ерофеев и Александр Александров, которых задержали в мае 2015 года в Луганской области, в апреле 2016 года были признаны виновными в ведении агрессивной войны. Голосеевский суд Киева приговорил их к 14 годам лишения свободы.25 мая президент Украины Петр Порошенко помиловал Александрова и Ерофеева, а президент России Владимир Путин – Надежду Савченко. Российские военные были отправлены правительственным самолетом РФ из Киева в Москву, а осужденную в РФ украинскую летчицу Надежду Савченко президентским самолетом доставили в Борисполь.22 марта 2018 года парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал дозволение на ее задержание и арест. В тот же день депутата задержали.Нардепа подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.По словам адвоката Савченко Виктора Чевгуза, материалы производства по делу его подзащитной занимают 246 страниц.видео Видео: editor GORDON / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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