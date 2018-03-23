Савченко назвала прокурора "долбо...бом" после сравнения ее с Ерофеевым и Александровым. Видео
23.03.2018 16:14
Внефракционный нардеп Надежда Савченко назвала "долбо...бом"
прокурора, который на заседании Шевченковского райсуда Киева, где
избирают ей меру пресечения, высказал личное мнение о нардепе. Он
сравнил Савченко с осужденными в Украине российскими спецназовцами
Евгением Ерофеевым и Александром Александровым, в деле которых он
принимал участие. "Они тогда выглядели лучше, поскольку им хватило
ума... не устраивать террористический акт на территории собственной
страны", – сказал он. После этих слов Савченко вскочила с места и
заявила, что Россия от Украины отличается тем, что "они там так
судить, как вы меня, не будут". Позже, когда судья выходил из зала,
нардеп сказала о прокуроре: "Он конечно, загнался". И добавила
через некоторое время: "Долбо...еб". | Савченко избирают
меру пресечения в Шевченковском райсуде Киева Фото: lb.ua
Российские спецназовцы Евгений Ерофеев и Александр Александров,
которых задержали в мае 2015 года в Луганской области, в апреле
2016 года были признаны виновными в ведении агрессивной войны.
Голосеевский суд Киева приговорил их к 14 годам лишения
свободы.25 мая президент Украины Петр Порошенко помиловал
Александрова и Ерофеева, а президент России Владимир
Путин – Надежду Савченко. Российские военные были
отправлены правительственным самолетом РФ из Киева в
Москву, а осужденную в РФ украинскую летчицу Надежду Савченко
президентским самолетом доставили в Борисполь.22 марта 2018 года
парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал
дозволение на ее задержание и арест. В тот же
день депутата задержали.Нардепа подозревают в подготовке
террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения
конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь
государственных деятелей.По словам адвоката Савченко Виктора
Чевгуза, материалы производства по делу его подзащитной занимают
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Видео: editor GORDON / YouTube