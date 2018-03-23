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Государство выдало награды всем украинским призерам Паралимпиады, - Жданов
23.03.2018 16:15
Государство выдало награды всем украинским призерам Паралимпиады, - Жданов
На очереди - выплата тренерам
Министр молодежи и спорта Игорь Жданов отчитался о выплатах укранским паралимпийцам, которые заняли призовые места на XII зимних Паралимпийских играх.
Государство выдало награды всем украинским призерам Паралимпиады, - Жданов Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Жданов отметил, что 91 миллион гривен призовых уже выплатили украинским паралимпийцам, сейчас готовятся выплаты и тренерам сборной.

Напомним, в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта прошли XII зимние Паралимпийские игры. В Южной Корее собрались более пятисот спортсменов из 48 стран мира. Они соревновались между собой в 6 спортивных дисциплинах. Всего на Паралимпиаде-2018 было разыграно 80 комплектов медалей.

Сборную Украины на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане представляли 33 спортсмена. Паралимпийская команда Украины заняла шестое место в медальном зачете в Пхенчхане зимних Игр-2018. В активе сборной Украины 22 награды - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.

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