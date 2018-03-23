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|Государство выдало награды всем украинским призерам Паралимпиады, - Жданов
|23.03.2018 16:15
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На очереди - выплата тренерамМинистр молодежи и спорта Игорь Жданов отчитался о выплатах укранским паралимпийцам, которые заняли призовые места на XII зимних Паралимпийских играх.
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
Жданов отметил, что 91 миллион гривен призовых уже выплатили украинским паралимпийцам, сейчас готовятся выплаты и тренерам сборной.
Напомним, в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта прошли XII зимние Паралимпийские игры. В Южной Корее собрались более пятисот спортсменов из 48 стран мира. Они соревновались между собой в 6 спортивных дисциплинах. Всего на Паралимпиаде-2018 было разыграно 80 комплектов медалей.
Сборную Украины на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане представляли 33 спортсмена. Паралимпийская команда Украины заняла шестое место в медальном зачете в Пхенчхане зимних Игр-2018. В активе сборной Украины 22 награды - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.