Экс-премьер Украины, руководитель парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко сожалеет, что Надежду Савченко не отправили на реабилитацию после возвращения на Украину

«Надо было настаивать на длительной психологической реабилитации.

Минимум год надо было восстанавливать состояние здоровья Надежды, надо было проводить все меры реабилитации.

Но она, к сожалению, считая, что из стали, из тюрьмы сразу отправилась на поле политического боя, и мне кажется, это привело к такому неадекватному восприятию реальности и к такой агрессии, которая могла угрожать стабильности и целостности территории Украины», — заявила Тимошенко журналистам, общение с которой транслировали украинские телеканалы.

По словам Тимошенко, она не жалеет о тех действиях, которые предпринимала ее политическая сила в процессе по возвращении Савченко на родину.

При этом экс-премьер заявила, что не принимала участия в голосовании по вопросу о лишении депутатской неприкосновенности и предоставлении согласия на арест Савченко, так как была за границей в этот день.

«Все, что касается Надежды Савченко — это моя личная, очень глубокая боль…

Мне очень жаль, что так трагически это все завершилось. Я вчера была в командировке в другой стране и лично не принимала участия в голосовании.

Но если бы я была в зале, то проголосовала бы за снятие неприкосновенности, но я бы не голосовала за арест.

Я считаю, что можно не арестовывая человека разобраться во всех обстоятельствах этого дела, в том, что из этого правда, а после уже принимать решение судом», — сказала Тимошенко. Она также добавила, что ей жалко Савченко, потому что «она просто оказалась не на своем месте в жизни».

В пятницу Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании Савченко меры пресечения. Генпрокуратура ходатайствует об аресте политика на два месяца без альтернативы внесения залога.

В настоящий момент суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Во время заседания Шевченковского райсуда, в ходе которого будет избрана мера пресечения народному депутату Украины Надежде Савченко, между нардепом и одним из присутствующих возникла перепалка.

Сразу же после того, как суд принял решение об удалении в комнату для совещаний, чтобы принять окончательное решение, один из присутствующих начал кричать на Савченко, причем, не стесняясь в выражениях.

«Что ты ляпаешь, де*илка? Ляпает она тут», - начал кричать мужчина в адрес нардепа.

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