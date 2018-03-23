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Червоненко: Самый смелый олигарх? По истории болезни – Ахметов. По дерзости – Коломойский
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23.03.2018 16:22
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Украинский политик и бизнесмен Евгений Червоненко в интервью
главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман отметил, что
наибольшая смелость – "сказать президентам правду". И назвал самыми
смелыми Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Червоненко: Фото:
Ростислав Гордон / Gordonua.com Смелыми украинскими "олигархами"
можно назвать двух человек. "По истории болезни – Ринат
Ахметов. По дерзости, по неожиданным решениям и потому что птица
Феникс – Коломойский (Игорь Коломойский. – ).
Это его гениальное выражение: "Жизнь – супермаркет, бери что
хочешь, только помни: касса впереди". Каждый из тех, кто сейчас
вершит судьбы, кого-то милует, кого-то судит, в позиции или в
оппозиции врет народу, должен в парламенте, там, за картавым
(вероятно, имеется в виду спикер Рады Андрей
Парубий. – ), повесить большой
транспарант", – сказал он.По словам Червоненко, самая
большая смелость – "сказать президентам правду"."Сказать
людям, которые в эйфории, которые после Мальдив думают, что здесь
идут реформы, что он все правильно делает и всех обдурил.
Обратиться к президенту и сказать: если ты думаешь, что дело
Рубана–Савченко (лидер "Офицерского корпуса" Владимир Рубан и
внефракционный нардеп Надежда Савченко. – ) –
это предвосхищение оправдания возможных терактов с гибелью людей,
чтобы отменить выборы, то нельзя этого делать. Касса
впереди", – заявил экс-министр.В марте 2017 года журнал
Forbes оценивал состояние Ахметова в $2,3 млрд, состояние
Коломойского – в $1,3 млрд.
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