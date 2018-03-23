"Отказываясь от любого сотрудничества с Россией, украинская власть в антироссийском угаре своими же руками действительно уничтожает наследие, доставшееся от Советского Союза"

"Разрыв сегодня торгово-экономических связей с Россией никоим образом не заменяют мизерные квоты, выделяемые Европейским союзом на поставку в ЕС "стратегических" сырьевых товаров - меда, грибов, соков, сгущенного молока, зерновых, томатов, мяса птицы . на наших глазах происходит деиндустриализация Украины. И, похоже, на этом дело не остановится. На очереди - требования западных кураторив-"благодетелей" Украина о повышении цен на газ для потребителей, снятие запрета на торговлю землей сельскохозяйственного назначения, дозволение постав ок в ЕС леса - кругляка и т. п. В перспективе Киев заставят покупать втридорога и американский сланцевый газ сжиженный, как сейчас это происходит с американским углем" , - говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

По мнению МИД РФ, таким образом Киев пытается "нанести ущерб" собственной экономике.

"Отказываясь от любого сотрудничества с Россией, украинская власть в антироссийском угаре своими же руками действительно уничтожает наследие, доставшееся от Советского Союза, в передовых, высокотехнологичных отраслях - в атомной промышленности и атомной энергетике, в ракетостроении, в космических технологиях, в авиационной промышленности, в транспорте, в военно-промышленной сфере. Это все то, что украинский народ в свое время по праву мог гордиться", - добавили в МИД.

Напомним, что 21 марта Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.