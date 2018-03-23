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Кардашян продемонстрировала формы в нюдовом купальнике
23.03.2018 16:30
Американская модель Ким Кардашян позировала в светлом купальнике. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кардашян обнародовала фото, сделанное несколько месяцев назад Фото: kimkardashian / Instagram "Несколько месяцев назад", – написала она.

A few months ago

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 22 Мар 2018 в 8:27 PDT
Фото Кардашян появится на апрельской обложке американского журнала Elle.Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году.

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