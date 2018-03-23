В Финляндии вооруженный мужчина пробрался в школу: идет спецоперация Правоохранители приказали ученикам и учителям не оставлять классных комнат Полиция финского города Оулу проводит масштабную операцию после сообщений о вооруженном мужчине, который пробрался в одну из школ города. Полиция получила сообщение о подозрительном мужчине с оружием вскоре после 12.00, сообщает телерадиокомпания Yle. Полиция оцепила школу, однако мужчины до сих пор не нашли. "У подозреваемого с собой ружье" , - сообщил представитель полиции Оулу Арто ауте. Правоохранители приказали ученикам и учителям не оставлять классных комнат, пока продолжается операция. Напомним, что сегодня в департаменте Од на юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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