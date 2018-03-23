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Причиной аварии на канатной дороге курорта в Грузии, в которой пострадали украинцы, стала ошибка оператора
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23.03.2018 16:38
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Оператор канатной дороги на грузинском курорте в Гудаури не
действовал согласно инструкции, заявил первый вице-премьер Грузии
Дмитрий Кумсишвили. Оператор канатной дороги уже отстранен от
работы, расследование инцидента продолжается Скриншот: პორტალი
კვირა / YouTube "Благодаря изъятым записям установлено, что 16
марта в действительности имело место падение напряжения, которое
повлекло остановку канатной дороги, однако после этого оператор
должен был действовать с конкретной последовательностью", - сказал
Кумсишвили на пресс-конференции в пятницу, 23 марта.По его словам,
оператор должен был перевести подъемник на дизель-генератор, после
чего спустить вниз туристов, находившихся на нем."К сожалению, он
допустил ошибку, не действовал по инструкции, это был фактор
человеческой ошибки", - сказал Кумсишвили.Чиновник отметил, что МВД
Грузии продолжает досудебное следствие по этому факту. Оператор
канатной дороги отстранен от работы.16 марта на горнолыжном курорте
в Гудаури в Грузии произошла авария на канатной дороге, в
результате которой пострадало 11 человек, восемь из них
госпитализировали. По предварительной информации, причиной аварии
стали неполадки с тормозной системой. Подъемник поехал в
обратную сторону, и несколько гондол столкнулись.Среди
госпитализированных было четверо граждан России, двое украинцев,
гражданка Швеции и гражданин Грузии. В грузинском минздраве
отмечали, что у пострадавшей украинки перелом руки и травма
головы.17 марта в МИД Украины сообщили, что пострадавший украинец
доставлен на родину.
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