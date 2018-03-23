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|Нацкорпус: Нас блокируют из-за позиции по Савченко
|23.03.2018 16:39
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Белецкий считает, что арест Савченко - "политический цирк"Полиция заблокировала офис движения "Национальный корпус" в связи с заявлением ее лидера Андрея Белецкого по делу нардепа Надежды Савченко.
Фото:antikor.com
Белецкий считает, что арест Савченко - "политический цирк", а версия следствия сомнительна, сообщают "Вести" со ссылкой на представителей движения.
В эфире канала NewsOne он сообщил, что правоохранители ломали двери и били представителей «Нацкорпуса».
"Формально на словах объясняют свои действия конфликтом между хозяйственными субъектами, но зашли они не на завод АТЭК, а на рекрутерских базу" Азова ". Теперь это дом для юннатского корпуса, для Нацдружин, для наших социальных инициатив" Азовского движения ".. . ломали двери, били ребят, и тому подобное. Украли у людей, воевавших и живут в небольшом общежитии, были украдены личные вещи, ордена за боевые действия на востоке Украины " , - сказал Белецкий.
Он также заявил, что не знает, кто именно заблокировал помещение, и представители "Нацкорпуса" вызвали полицию.
Напомним, что спецназовцы Нацполиции утром в пятницу пришли на базу партии "Национальный корпус" и полка Нацгвардии "Азов" на территории заброшенного машиностроительного завода "АТЕК" возле станции метро "Святошин" в Киеве.