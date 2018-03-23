Белецкий считает, что арест Савченко - "политический цирк"

Белецкий считает, что арест Савченко - "политический цирк", а версия следствия сомнительна, сообщают "Вести" со ссылкой на представителей движения.

В эфире канала NewsOne он сообщил, что правоохранители ломали двери и били представителей «Нацкорпуса».

"Формально на словах объясняют свои действия конфликтом между хозяйственными субъектами, но зашли они не на завод АТЭК, а на рекрутерских базу" Азова ". Теперь это дом для юннатского корпуса, для Нацдружин, для наших социальных инициатив" Азовского движения ".. . ломали двери, били ребят, и тому подобное. Украли у людей, воевавших и живут в небольшом общежитии, были украдены личные вещи, ордена за боевые действия на востоке Украины " , - сказал Белецкий.

Он также заявил, что не знает, кто именно заблокировал помещение, и представители "Нацкорпуса" вызвали полицию.