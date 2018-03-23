По мнению директора Каннского кинофестиваля Терри Фремо, селфи на красной дорожке упрощают формат мероприятия. Фремо: Селфи приводят к постоянному вневременному расстройству Фото: EPA "Селфи приводят к постоянному вневременному расстройству", – заявил Фремо.Он отметил, что селфи противоречит идее красной ковровой дорожки, поскольку упрощает церемонию. Также Фремо сказал, что позирование для селфи забирает много времени, вследствие чего мероприятие вібивается из регламента.Еще одним нововведением станет одновременный просмотр фильмов прессой и зрителями, поскольку, в случае критики творцы картин приходят на дорожку в плохом настроении.71-й Каннский кинофестиваль пройдет во Франции с 8 по 19 мая 2018 года.Жюри возглавит актриса Кейт Бланшетт. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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