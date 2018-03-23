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Полиция застрелила мужчину, захватившего заложников во Франции
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23.03.2018 16:53
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Пр предварительным данным, в результате захвата заложников во
французском населенном пункте Треб погибли три человека, еще
столько же ранены. Во французской коммуне Треб произошел захват
заложников Фото: EPA Отмечается, что к супермаркету еще до гибели
этого человека вызвали его мать и сестру.Пр предварительным данным,
только в результате происшествия погибло три человека, столько же
получили ранения.Le Figaro сообщает, что террористом оказался
26-летний Редуан Лакдим. Он был известен полиции за мелкие
преступления, в частности связанные с наркотиками. Отмечается,
что человек, который оставался в супермаркете с террористом,
является 45-летним полицейским. Он вызвался поменяться с женщиной,
которую удерживал преступник. Полицейский ранен.По данным СМИ,
Лакдим был выходцем из Марокко.
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