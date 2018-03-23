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|Нардеп Мысык задекларировал более 2,7 млн грн доходов в 2017
|23.03.2018 17:03
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Мысик задекларировал 594 тыс. долларов, 363 тыс. евро и 9,05 млн гривен наличныхДепутат Верховной Рады от группы "Партия "Возрождение" Владимир Мысык задекларировал 2728651 гривну доходов, его жена - 1642715 гривен за 2017 год.
Владимир Мысык. Фото: city.kharkov.ua
Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передают "Украинские Новости".
Заработная плата Мисика составляла 267 721 гривен, роялти от украинского-словенского предприятия хлебопекарный комплекс "Кулиничевский" - 2,4 млн гривен, награда от Харьковского горсовета - 8339 гривен и проценты - 52 591 гривен.
Заработная плата жены депутата составила 142 715 гривен, 300 000 гривен она получила от занятия предпринимательской деятельностью, роялти от "Кулиничевского" - 1,2 млн гривен.
Кроме того, Мысык задекларировал 594 тыс. долларов, 363 тыс. евро и 9,05 млн гривен наличных. Жена депутата задекларировала 495 тыс. долларов, 454 тыс. евро и 12 млн гривен.
На банковских счетах депутата размещено в "Альфа-банке" (Украина) - 726 868 гривен, в "Укрэксимбанке" - 1622404 гривны; у его жены - в "Укрэксимбанке" 148822 гривен.
Мысик владеет земельным участком площадью 500 тыс. кв. м в Лозовой Харьковской области и вместе с женой (по 50%) квартирой в Киеве площадью 80,7 кв. м. Жена владеет земельным участком площадью 2,6 тыс. кв. м и дачным домом площадью 139,6 кв. м в Хотомле Харьковской области и 2 квартирами в Харькове площадью 166,7 и 168,9 кв. м.
У депутата: три легковых автомобиля (2 Mitsubishi Outlander 2009 года выпуска и Mercedes-Benz 2014 выпуска), 9 грузовых 3 МАЗ, 5 ЗИЛ и 1 ГАЗ (1993-1998 годов выпуска), 2 моторные лодки (Crownline 250CR 2008 года и Sea-Doo BRPUtopia 205 2006 года).
У жены Мисика автомобили ГАЗ (1991 года выпуска), ЗИЛ (1997 года выпуска), ВАЗ (1999 года выпуска), BMW X5 (2014 выпуска).
Напомним, что министр юстиции Павел Петренко задекларировал 4352963 гривен доходов за 2017 года.